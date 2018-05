(ANSA) – TEHERAN, 9 MAG – L’inviato speciale della Cina per il Medio Oriente ha sollecitato tutte le parti a rimanere nell’accordo nucleare iraniano e a risolvere la disputa attraverso il dialogo. Secondo quanto riferisce l’agenzia cinese Xinhua, Gong Xiaoshe ha parlato in una conferenza stampa in Iran dopo aver incontrato un funzionari locali, affermando che l’accordo multilaterale è “molto serio e importante”. A suo parere l’intesa aiuta a mantenere il sistema internazionale di non proliferazione nucleare e promuove la pace e la stabilità in Medio Oriente. “Avere un accordo – ha sottolineato – è meglio che niente, il dialogo è più efficace dello scontro”.