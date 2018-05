(ANSA) – CITTA’ DEL VATICANO, 9 MAG – “Oggi non c’è tema più importante nel dibattito pubblico sulla religione che il problema del fanatismo e della propensione alla violenza. Lo osserviamo nella sfera familiare, nei luoghi di lavoro, nelle associazioni, nei quartieri, nelle regioni e nelle nazioni: ovunque l’uomo in quanto tale non sia considerato un dono di Dio c’è disaccordo, risentimento e odio”. Lo sottolinea il Papa in un messaggio inviato in occasione della 101ma Giornata dei fedeli cattolici tedeschi (“Katholikentag”) che si apre oggi a Munster, sul motto “Cerca la pace”. Francesco aggiunge: “Sono profondamente preoccupato per le persone, specialmente per i bambini e i giovani, che sono costretti a fuggire a causa di guerra e violenza nel loro Paese per salvare la vita. Bussano alle nostre porte chiedendo aiuto e accoglienza. Nei loro occhi vediamo la nostalgia della pace”.