(ANSA) – ROMA, 9 MAG – Manuel Neuer non giocherà l’ultima partita della stagione di Bundesliga, mentre resta in dubbio la sua presenza per la finale di Coppa di Germania il 19 maggio contro l’Eintracht Francoforte. Ed a questo punto resta incerta anche la sua convocazione con la Germania per il Mondiale in Russia. Il portiere del Bayern di Monaco e della nazionale, assente dalle gare da metà settembre a causa di una seconda frattura al piede sinistro, “non giocherà sabato contro lo Stoccarda, mentre per la finale della Coppa di Germania vedremo”, ha fatto sapere il tecnico del club bavarese, Jupp Heynckes. A questo punto, a un mese dall’inizio del Mondiale in Russia, sarà davvero difficile pensare di rivedere il 32enne Neuer difendere la porta della Germania, senza nemmeno una partita nelle gambe. Neuer doveva inizialmente tornare a gennaio, ma la sua riabilitazione ha richiesto più tempo del dovuto a causa dei rischi di una ricaduta che, se dovesse malauguratamente ripetersi, potrebbe minacciare la sua carriera.