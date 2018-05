(ANSA) – COMO, 09 MAG – Ha provocato danni nel Comasco un violento nubifragio nel pomeriggio. I vigili del fuoco hanno effettuato una cinquantina di interventi soprattutto nella zona sud della provincia: a Mariano Comense si è allagato l’ospedale e il reparto dialisi in particolare, ma non ci sono stati degenti da sfollare. Resta intanto chiusa per altre 24 ore la statale Regina, interrotta da domenica per pericolo frane tra i comuni di Argegno e Colonno. L’apertura era stata annunciata per questa sera ma è stata rinviata a domani sera.