Colombia recibió un millón de venezolanos en un año

El director de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, Emanuele Capobianco, informó que en el lapso de un año, han ingresado más de un millón de venezolanos a territorio colombiano a través de los puntos migratorios oficiales. Aproximadamente 37 mil personas cruzan la frontera, sin embargo, muchos utilizan Colombia como tránsito hacia otras naciones.

En Uruguay no prospera denuncia sobre Venezuela

El fiscal para el Crimen Organizado de Uruguay, Luis Pacheco, tomó la decisión de archivar la denuncia que realizará la oposición de ese país contra la coalición gobernante, Frente Amplio (FA), por beneficiar al gobierno venezolano a través de negocios estatales. La acusación específica va contra las facilidades que otorgó el gobierno uruguayo a las empresas privadas de ese país para negociar con el gobierno de Venezuela.

Milos Alcalay teme una implosión si Maduro no renuncia

El ex embajador venezolano ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Milos Alcalay, manifestó su perspectiva sobre el país, en la que considera, que si el presidente Nicolás Maduro no renuncia a su cargo, habrá una implosión social. Indicó que Venezuela no debería ser una carga para los países de la región y que la presión que estos generan hacia Venezuela es motivada por el éxodo masivo de venezolanos.

Gobierno aprueba recursos para gobernaciones y alcaldías

El vicepresidente ejecutivo, Tareck El Aissami, anunció la aprobación de una serie de recursos para las gobernaciones y alcaldías con la finalidad de cubrir los gastos por el aumento del salario mínimo integral. Las gobernaciones recibirán 7 billones 608 mil 479 millones de bolívares, y las alcaldías contarán con 2 billones 422 mil 399 millones de bolívares.

Universidades respaldaron paro de 12 horas

La mayoría de las universidades públicas de todo el país respetaron el llamado que hiciera la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (Favup) a un paro de actividades de 12 horas para exigir el pago a los profesores del aumento del 50% del salario decretado en el mes de abril, además del aumento decretado el primero de mayo.

OEV cuestiona resultados de presidenciales

El Observatorio Electoral Venezolano (OEV) redactó un informe acerca de las elecciones presidenciales y de consejos legislativos del 20 de mayo. La organización indicó que estos comicios están enmarcados por violaciones a las leyes y las normas comiciales, lo que compromete la credibilidad y la confiabilidad en los resultados.

Denuncian impedimento de ingreso de periodistas a AN

La Comisión de Medios de la Asamblea Nacional (AN) denunció que los cuerpos de la fuerza pública encargados de velar por la seguridad en las instalaciones del Palacio Federal Legislativo han impedido el ingreso de periodistas a las sesiones. La comisión propondrá una moción de censura que será presentada como denuncia a la Fiscalía General.