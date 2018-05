(ANSA) – ROMA, 09 MAG – Aveva abbandonato 11 fusti di birra, privi della dovuta depressurizzazione, cioè senza la regolare bonifica dal gas residuo, vicino ai cassonetti in una strada al Pigneto, tra i quartieri cuore della movida romana. Per questo un ristoratore è stato sanzionato dai vigili urbani con una ammenda di 6.500 euro e una denuncia penale “per abbandono su pubblica via di rifiuti speciali”. Sarà ora l’autorità giudiziaria ha decidere in via definitiva la sanzione che può arrivare anche a 26mila euro. Il codice dell’Ambiente per quel reato prevede anche l’arresto da tre mesi ad un anno. Il ristoratore, italiano, 47 anni, ha ammesso le proprie responsabilità e ha fornito le sue scuse per quanto accaduto, assicurando che nel futuro adotterà tutte le procedure previste per lo smaltimento dei rifiuti. “Inquinare l’ambiente è un atto scellerato e, in quanto tale, passibile di pesanti sanzioni”, commenta il presidente della commissione Ambiente di Roma Daniele Diaco (M5S).