CARACAS – Los candidatos presidenciales, Henri Falcón y Javier Bertucci, se reunirán para llegar a acuerdos. Luis Alejandro Ratti, aspirante a la presidencia, declinó su candidatura para unirse en apoyo a Falcón.

Ratti abandonó la carrera hacia la presidencia para apoyar a Falcón. Manifestó de forma pública que su equipo estará “en cada estado y municipio del país trabajando para llevar a toda nuestra familia, para llevar a todos nuestros vecinos, para llevar a todo el que conocemos a votar este 20 de mayo por Henri Falcón”.

“Les garantizo por Dios y mi palabra que será el mejor presidente de los últimos 20 años que ha existido en la historia de Venezuela”, aseguró Ratti.

Se presume que Falcón espere el apoyo del también aspirante Javier Bertucci. Sin embargo, este último indicó que Falcón recibió “una paliza” en el estado Lara, entidad donde fue Gobernador.

“Se tratará de llegar a acuerdos, donde se respete todo el ascenso que esta candidatura ha tenido en dos meses, así como el padrón electoral, la movilización espontánea de la gente, y que soy el candidato que puede representar la verdadera reconciliación para el país. Soy el candidato que tiene las propuestas económicas más sólidas”, expresó el ex pastor evangélico y empresario venezolano.

A juicio de Bertucci, Falcón cuenta con un rechazo de 67% por parte de la población venezolana, mientras que su porcentaje “es de 16%”.

“Sería egoísta y fantástico pensar que si me uno a él, todo ese porcentaje que tenemos arriba se va con Falcón. Sería el peor error, y ahí no estaríamos pensando en Venezuela, sino en una agenda personal y egoísta”, aseveró.

La reunión entre ambos candidatos según Carlos Jiménez, jefe de campaña de Javier Bertucci, será “cerradísima”. Al culminar los acuerdos serán divulgados a los medios de comunicación.

Quijada: restarle votos a Maduro

El candidato presidencial por el partido UPP89, Reinaldo Quijada, le propuso a Falcón reunirse con los otros postulantes mencionados para definir una candidatura unitaria contra el presidente Nicolás Maduro. Expresó que él se dedicará a reducir los esfuerzos del actual Gobierno.

El ingeniero eléctrico egresado de la Universidad Simón Bolívar (USB) informó que su meta en las elecciones presidenciales no es vencer a Nicolás Maduro, sino “restarle votos”.

Es importante destacar que la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tibisay Lucena, informó que los votos en la tarjeta de Ratti no serán sumados a Falcón.

Indicó que el tarjetón electoral no puede ser modificado. Detalló que la condición de alianza entre candidatos no está establecida en la Ley Orgánica de Procesos Electorales (Lopre). No obstante, expresó que cualquier candidato es libre de renunciar a su postulación e incentivar el voto por otro postulado.

Adrián Soares