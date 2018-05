(ANSA) – ROMA, 9 MAG – Il ministro degli Esteri dell’Arabia Saudita, Adel Al Jubeir, ha reso noto che il regno lavorerà per dotarsi di armi nucleari se l’Iran dovesse dotarsi di tali armamenti. “Se l’Iran dovesse acquisire capacità nucleari, noi faremo tutto il possibile per fare lo stesso” ha dichiarato il ministro saudita in un’intervista alla CNN.