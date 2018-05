(ANSA) – CITTA’ DEL MESSICO, 10 MAG – Tre soldati messicani sono stati uccisi e altri tre sono rimasti feriti in un agguato nello Stato meridionale di Guerrero: lo ha reso noto l’Esercito in un comunicato, precisando che l’attacco è avvenuto martedì nella cittadina di Coyuca de Catalan. I militari erano stati inviati sul posto in seguito ad una segnalazione anonima della presenza di un gruppo di uomini armati nella zona. In precedenza le autorità avevano trovato il corpo senza vita del sindaco di Coyuca de Catalan tra la cittadina e Ciudad Altamirano, ma non sembra che i due episodi siano collegati.