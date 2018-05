ROMA. – Il prossimo 29 maggio presso la Sala Aldo Moro della Farnesina, si terrà l’evento dedicato al Turismo delle radici dal titolo “Il turismo di ritorno: tra identità culturale e promozione sostenibile del sistema paese”.

Interverranno per l’occasione il ministro Luigi Maria Vignali, direttore generale per gli italiani all’estero e le Politiche migratorie, MAECI; il ministro Vincenzo De Luca, direttore generale per la Promozione del Sistema Paese, MAECI; l’onorevole Giovanni Lolli, vice presidente Regione Abruzzo, coordinatore della Commissione Turismo, Conferenza Regioni e Provincie Autonome; Francesco Palumbo, direttore generale Turismo, MiBACT; Giovanni Bastianelli, direttore esecutivo ENIT; Salvo Iavarone, presidente ASMEF.