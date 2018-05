(ANSA) – TRENTO, 10 MAG – “Con la forza della tradizione e la forza della storia, gli alpini in armi e in congedo sono una cosa sola. Sono le due facce della stessa medaglia, perché è così, è sempre stato così e sarà sempre così”. Lo ha detto Sebastiano Favero, presidente dell’Associazione nazionale alpini, inaugurando la cittadella militare degli alpini al parco ex Santa Chiara di Trento, allestito con tende e mezzi in occasione dell’adunata degli alpini, in programma dall’11 al 13 maggio, con eventi già domani. “Nei momenti più difficili, e anche oggi – ha aggiunto – le nostre truppe sono in certi scenari per garantire la pace, come la Julia che pochi giorni fa è partita per il Libano. Vorrei anche ricordare l’impegno degli alpini e del genio per i terremoti in centro Italia. Questo è l’elemento più importante, il contributo più forte che questa nostra nazione è in grado di dare come esempio, perché da parte di tutti noi c’è grande senso di servizio e attaccamento alla patria, agli ideali e ai valori”. (ANSA).