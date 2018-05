(ANSA) – RIO DE JANEIRO, 10 MAG – “Un consiglio a Gabriel Jesùs in vista dei Mondiali? Fai tanto sesso, e approfitta al massimo dei giorni di riposo”. L’incarico di senatore a Brasilia non ha tolto il buonumore a Romario, ‘eroe’ dei Mondiali di Usa 1994, vinti con la Selecao. Così l’ex attaccante di Vasco e Barcellona, intervistato dal quotidiano sportivo ‘Lance’, consiglia quello che viene considerato il suo erede, e che in effetti lo ricorda nel modo di giocare. “Dovrà anche concentrarsi al massimo nei giorni della partite – dice ancora l’ex del Barcellona al bomber del Manchester City -,e pensare sempre che ogni occasione che avrà in campo potrebbe essere l’ultima. Quindi deve sfruttarle e fare gol, perché questo è ciò che la gente si aspetta da lui. Per il resto credo che Gabriel Jesùs sia abbastanza consapevole delle sue qualità e di quello che rappresenta per la Selecao. Deve andare al Mondiale e fare gol, conta questo”.