MILANO. – L’Inter 2018/19 inizia a prendere forma, partendo dal mercato. La società nerazzurra ha infatti depositato il contratto di Stefan De Vrij e attende ora gli ultimi dettagli per concludere gli affari legati a Kwadwo Asamoah e Lautaro Martinez e punta a riscattare Joao Cancelo e Rafinha.

Il primo colpo in entrata è quindi De Vrij: il 26ene difensore olandese, oggi alla Lazio, arriverà a Milano a parametro zero e ha firmato un contratto quinquennale da 3,8 milioni di euro netti più bonus. Ironia della sorte, la sua ultima gara in biancoceleste potrebbe essere proprio contro l’Inter, nello scontro diretto per un posto in Champions League del prossimo 20 maggio.

Per puntellare la difesa, è in arrivo anche un altro giocatore a parametro zero, ovverosia il terzino ghanese della Juventus Asamoah, per il quale si attende soltanto il deposito del contratto in Lega. Per l’attacco invece il rinforzo risponde al nome di Lautaro Martinez, con tanto di visite mediche già programmate a fine mese per il 20enne attaccante argentino del Racing.

Il vero obiettivo resta però trattenere Cancelo e Rafinha. La società nerazzurra sta cercando infatti una soluzione per riscattare sia il terzino dal Valencia che il trequartista dal Barcellona senza avere un impatto eccessivo in chiave fair play finanziario. Per tenerli a Milano, l’Inter dovrà sborsare 35 milioni per ciascuno dei due protagonisti della rincorsa alla Champions League: cifre considerate eccessive, così in questi giorni proseguono le trattative diplomatiche con i club spagnoli.

Molto dipenderà dalla qualificazione in Champions League, anche per il mercato in uscita. In caso di quinto posto, infatti, l’Inter potrebbe avere necessità di vendere: tra i big, il prescelto potrebbe rivelarsi Marcelo Brozovic, il cui valore è tornato a crescere dopo le ottime prestazioni dell’ultimo periodo. In bilico resta il futuro di Joao Miranda, alla luce della maggiore concorrenza al centro della difesa dopo l’arrivo di De Vrij e di un contratto in scadenza il 30 giugno 2019.