(ANSA) – MILANO, 10 MAG – ”Sono curioso di vedere come arriveranno ai prossimi appuntamenti della Nazionale i giocatori dell’Eurolega d quelli della Nba. Con Gallinari e Belinelli ci voglio parlare, voglio capire che intenzioni hanno e cosa hanno voglia di fare. Sappiamo che sono giocatori di alto livello ma vorrei avere dei giocatori che abbiano il piacere di venire in Nazionale, non che si sentano in obbligo. Bisogna venire in Nazionale per il piacere di farlo”. Lo dice, a margine della consegna dei Lba Awards a Milano, il ct della Nazionale Meo Sacchetti. L’Italia affronterà la Croazia il prossimo 28 giugno a Trieste e l’Olanda in trasferta l’1 luglio per il girone di qualificazione ai Mondiali: nelle prime quattro partite, tutte vinte, Sacchetti non ha potuto contare sui due giocatori Nba per via del calendario. “La Nazionale – aggiunge Sacchetti ai playoff con Cremona – mi è servita da stimolo anche con il club. I ragazzi mi hanno dato vivacità, si è creato un bel gruppo e quando c’è quello energie si moltiplicano”.