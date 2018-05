(ANSA) NAPOLI, 10 MAG – “Io mi auguro che il Napoli possa fare sempre meglio, ma questo non dipende da chi costa di più sul mercato. Non si risolvono così i problemi. Lo abbiamo dimostrato prendendo chi giocava meno, come Callejon che a Madrid non giocava, venne qui e il primo anno superò i 20 gol”. Lo ha detto il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis parlando del mercato estivo del club. “Noi – ha ricordato De Laurentiis – vincevamo anche prima con giocatori di minor livello, stipendi più bassi di un terzo e forse anche di un quarto. E siamo arrivati secondi con Mazzarri. Ora ho detto che arriverà una punta da 20 gol ma questo non significa che partirà uno tra Insigne, Mertens e Callejon. Verificheremo se potrà fare venti gol anche qui a Napoli, ma è una prima punta, non un esterno”. De Laurentis ha poi reagito con una battuta alle voci di mercato che parlano della possibile partenza dei big come Jorginho, Callejon, Mertens e Hamsik: “Incasseremmo un miliardo – ha detto ridendo – il progetto Napoli continuerà, alla grande”.