(ANSA) – BARI, 10 MAG – “Ho inteso ritirarmi dalla gara, ma dovevo comunque portarmi all’arrivo per ritirare i miei oggetti personali e la medaglia, che è di partecipazione e non di piazzamento. L’organizzazione avrebbe semplicemente potuto e dovuto squalificarmi non avendo io transitato su tre passaggi obbligatori, che il microchip doveva rilevare. Purtroppo oggi, come spesso succede, si è voluto vedere il lato brutto di ogni cosa ma, come detto, io la prendo sportivamente”. Parla Sabino Rinaldi, il runner barese di 59 anni che il Times ha additato come uno dei cinque maratoneti che avrebbero tagliato una parte del percorso della maratona di Londra prima di arrivare al traguardo. “Sono sportivo, sono italiano e sono fiero di esserlo perciò mi sono consultato con il mio avvocato Fabio Campese, poiché deluso dal fatto che mi hanno immediatamente ridicolizzato dopo la maratona di Londra e additato come colpevole di una figuraccia per l’Italia intera, senza nemmeno sapere come è andata”.