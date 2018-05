(ANSA) – NEW YORK, 10 MAG – A circa due mesi da quando la moglie Vanessa gli ha chiesto il divorzio, Donald Trump Jr avrebbe una nuova relazione. Il primogenito del presidente americano, secondo quanto rivelato da diverse fonti al New York Post, ha iniziato a frequentare Kimberly Guilfoyle, conduttrice di un programma su Fox News. “Don Jr e Kimberly si stanno vedendo e si divertono”, ha spiegato una fonte, sottolineando che il figlio di Donald Trump vuole “rispettare la privacy della sua famiglia”. La nuova coppia è stata vista arrivare e andare via insieme da una festa organizzata per il nuovo ambasciatore Usa in Germania, Richard Grenell. Guilfoyle e’ stata sposata con l’ex sindaco di San Francisco e attuale vice governatore della California, Gavin Newsom. E l’anno scorso e’ stata legata ad Anthony Scaramucci, per pochi giorni direttore della comunicazione alla Casa Bianca. Don Jr e la moglie Vanessa si sono lasciati dopo dodici anni e 5 figli.