CARACAS – Quando mancano due giornate alla fine del Torneo Clausura il Deportivo Táchira dell’italo-venezuelano Francesco Stifano si ritrova a rincorrere per entrare nell’Octagonal.

I gialloneri sfideranno in questi ultimi 90 minuti Academia Puerto Cabello (a San Cristóbal) e Mineros de Guayana (a Puerto Ordaz). La squadra allenata affronterà queste due formazioni con la seguente situazione: l’Accademia non ha più nulla da chiedere a questo Torneo Apertura, mentre i neroazzurri hano già garantito un posto nell’Octagonal.

Nell’ultimo turno di campionato, il Deportivo Táchira ha pareggiato 1-1 in casa dell’Aragua. I gialloneri sbloccano il risultato grazie al rigore trasformato dall’italo-venezuelano Edgar Pérez Greco (56’). Dodici minuti dopo, arriva il pari de padroni di casa con il tiro di José Torres. Mister Stifano ha fatto il punto della situazione dopo la sfida di Maracay.

“Se osserviamo la sfida, il Táchira ha giocato una gara intelligente, conoscevamo molto bene il nostro avversario, abbiamo fatto di tutto per portare a casa l’intera posta in palio. Dopo il gol del vantaggio abbiamo avuto diverse chance per raddoppiare, ma non siamo stati cinici sotto porta”.

Dopo quindici giornate, il Deportivo Táchira é nono con 19 punti (uno in meno del Portuguesa) frutto di 4 vittorie, 7 pareggi e 4 ko. In questo periodo di tempo i bomber gialloneri sono andati a segno in 18 occasioni, mentre il loro portiere ha dovuto raccogliere la palla nel fondo del sacco nello stesso numero di occasioni. “Lotteremo fino alla fine per guadagnarci uno dei posti per l’Octagonal”.

Al momento le uniche squadre con un posto garantito nel G8 sono Caracas: Carabobo, Zamora e Mineros. Dietro di loro una garre che ha come protagonisti: Estudiantes de Mérida, Deportivo La Guaira, Deportivo Lara, Portuguesa, Deportivo Táchira, Aragua, Trujillanos, Zulia ed Atlético Venezuela.

Il Deportivo Táchira scenderà in campo domenica, alle 15:30, contro la matricola Academia Puerto Cabello a caccia di quai punti che gli consentirebbero di essere tra le migliori 8 di questo Torneo Apertura.

(di Fioravante De Simone(