(ANSA) – ANCONA, 10 MAG – Gioco di squadra e cultura della legalità sono gli elementi fondamentali dell’attività svolta all’Isc Sud di San Benedetto del Tronto per prevenire ed affrontare bullismo e cyber bullismo attraverso il progetto pilota “Il patentino della doppia legalità”. L’iniziativa è stata realizzata in collaborazione tra la scuola secondaria di primo grado “Cappella” e offerta in forma gratuita dalla Lega delle Autonomie Locali Marche. Lo slogan del progetto potrebbe essere “Come vincere la partita con il bullo senza giocarla”. E’ un metodo didattico che prevede l’interpretazione da parte degli studenti di una storia a puntate messa in scena facendo recitare gruppi sul palco. Obiettivo è promuovere legalità da prevenzione e tutela di individuo e ambiente. Così l’azione di squadra è estesa a diversi soggetti-partner che dagli studenti, tramite i docenti fino ad arrivare ai genitori, condividono le proprie potenzialità, esperienze e abilità per anticipare e affrontare in modo positivo eventuali problematiche di bullismo.