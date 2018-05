(ANSA) – MILANO, 10 MAG – E’ morto il clochard di 60 anni che lo scorso 13 febbraio è entrato in coma dopo aver battuto la testa in via Marghera, a Milano, a seguito della spinta ricevuta da un uomo che gli aveva offerto 5 euro e che era era stato a sua volta aggredito. A riferirlo è la polizia. L’episodio avvenne all’ora di pranzo, il dipendente di banca di 49 anni aveva notato il senzatetto che rovistava in un cestino della spazzatura tra i civici 14 e 16. Aveva pensato di fare cosa gradita offrendogli 5 euro ma il clochard non apprezzò il gesto e lo colpì con un pugno al volto. Il 49enne, per allontanare l’aggressore, lo spinse via e l’uomo cadde battendo la testa. Le sue condizioni erano apparse da subito molto gravi ed era stato ricoverato all’ospedale San Carlo. La vicenda era stata seguita dai carabinieri che, in accordo con il pm di turno, avevano deciso di non arrestare il bancario ma di denunciarlo per lesioni personali aggravate. Accusa che ora dovrà essere riconfigurata.