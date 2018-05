(ANSA) – ROMA, 10 MAG – “Come ho detto ieri, mi sento sempre meglio, anche oggi è andata meglio e prendo il ritmo. C’è chi è più in forma di me, ma il Giro è molto lungo, quindi serenità e tranquillità. Sono contento della prestazione di oggi. Mi manca ancora un po’ il ritmo, però è normale, siamo solo alla 6/a tappa e al primo arrivo in salita; era importante non perdere tanto e così è stato. Per me la giornata è andata bene”. Così Fabio Aru, dopo l’arrivo sull’Etna, prima tappa in salita del 101/o Giro d’Italia di ciclismo. Il sardo ha accusato un distacco di 26″ dal vincitore Esteban Chaves.