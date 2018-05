(ANSA) – CAMPOROSSO (IMPERIA), 10 MAG – I carabinieri forestali hanno sequestrato la maxi discarica di tre ettari rifiuti situata a Camporosso, in val Nervia (Imperia). Il provvedimento è stato emesso dal procuratore aggiunto di Imperia Grazia Pradella che con il pm Elisa Loris ha aperto un fascicolo per disastro colposo. La discarica, situata a ridosso del torrente Nervia, è stata portata alla luce dall’erosione del terreno dovuto alla piena provocata dalle recenti piogge. l’area è attualmente utilizzata per gli allenamenti da un’associazione sportiva di motocross. Alcuni motociclisti, infatti, sono stati allontanati dal terreno, durate le operazioni di sequestro ed ascoltati dagli inquirenti. Nel frattempo, il sindaco di Camporosso Davide Gibelli, che oggi ha effettuato un sopralluogo, afferma che si tratta di una discarica autorizzata negli anni ’70. “Dagli atti che ho potuto esaminare – ha detto Gibelli – la discarica sarebbe stata realizzata in un terreno di proprietà privata, con conferimento dei rifiuti tra il 1970 e il 1979”. Se “possano esserci state delle violazioni della normativa ambientale non possiamo saperlo”. Gibelli ha convocato per mercoledì prossimo, alle 10.30, un sopralluogo con tecnici del Settore Ambiente della Provincia e del Settore Difesa del suolo della Regione, unitamente all’Arpal. Quest’ultima ha già effettuato, in mattinata, prelievi dell’acqua del torrente dove si stanno riversando i rifiuti. L’erosione, infatti, ha sbancato una parte del terreno sul quale insiste una stratificazione di rifiuti. (ANSA).