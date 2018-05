(ANSA) – ETNA (CATANIA), 10 MAG – “Mi sento come se stessi sempre meglio giorno dopo giorno, immagino di arrivare alla terza settimana del Giro d’Italia più forte possibile”. Così, in tweet pubblicato dal Team Sky, Chris Froome, favorito per la vittoria al Giro d’Italia 2018, dopo l’arrivo odierno sull’Etna. Il capitano della squadra inglese si è presentato all’arrivo con un ritardo di 26″.