CARACAS- La escasez de materia prima, combustible, repuestos y equipos que padece el sector agroalimentario, ha generado que las industrias de alimentos procesados sólo cubran entre 50% y 55% de la demanda, afirmó Juvenal Arveláez, presidente ejecutivo de la Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos (Cavidea).

Explicó que la escasez es consecuencia del control de precios, la falta de divisas y la insuficiencia de materia prima que afectan la producción y por ende, la oferta, por ello la urgencia es tomar medidas macroeconómicas porque la solución podría estar en las políticas públicas.

El vocero de Cavidea indicó que la falta de materia prima nacional y productos agrícolas, también has incidido en la caída de la producción de las industrias procesadoras de alimentos, que desde 2009 se ha contraído 70%. Asimismo, gran parte de las empresas públicas de alimentos presentan bajos niveles de producción.

Para recuperar la economía, el profesor Arvelàez recomienda dejar la dependencia de las importaciones y retomar la actividad en las plantas expropiadas. ”Para reimpulsar la producción nacional debemos de alguna manera privilegiar la producción nacional”.

El agro en picada

Por su parte, la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios de Venezuela (Fedeagro), denunció que la producción agrícola sigue en descenso y que hay pocas expectativas para la siembra anual, toda vez que el ciclo de invierno de 2018 será el peor en más de 40 años por el profundo desabastecimiento de agroinsumos, maquinarias y equipos agrícolas.

Aquiles Hopkins, presidente de Fedeagro expresó: “Cada día producimos menos y el país pasa más trabajo y más hambre. A pesar de los esfuerzos, no hemos tenido un gobierno que apoye un camino real para recuperar la producción”. El gremio solo satisface 25% del consumo.

Destacó que los principales problemas son el desabastecimiento de alimentos y la escasez de suministros; que la agricultora es la base del desarrollo regional, motor de la economía de 16 estados y fuente primaria de empleo en todo el territorio.

Celso Fantinel, primer vicepresidente de Fedeagro, pronosticó que el segundo semestre del 2018 será aún más crítico para el sector que los primeros seis meses del año y agregó que, en el país no se está produciendo siquiera el 20% de rubros fundamentales como maíz y arroz.

Destacó que actualmente están llegando al país semillas de maíz importadas, pero con retardo. “Prácticamente no hay fertilizantes. Agropatria nos dice que no tiene venenos y no tienen envases”, señaló.