CARACAS – Non soltanto l’annuncio del presidente americano ha provocato la spinta all’insù del prezzo del petrolio ma anche le sanzioni che potrebbero scattare contro l’Iran inciderebbeero ulteriormente. In questo panorama, gli esperti prevedono una possibile diminuzione della produzione iraniana e quindi, una nuova contrazione del mercato globale dell’idrocarburo. E ciò farebbe aumentare il prezzo.

Gli analisti di Bloomberg non scartano che l’eventuale vuoto lasciato dall’Iran potrebbe essere rimpiazzato da altri paesi esportatori, ma a questa situazione di “vuoto” bisogna aggiungere anche la scarsa produzione venezuelana.

Zero benefici per il Venezuela

L’aumento della quotazione dell’oro nero dovrebbe avere ricadute positive sull’economia venezuelana. Ma non è così.

È proprio la débàcle dell’industria petrolifera venezuelana che pone dubbi sull’ipotetico aumento dei prezzi del grezzo. Da fine 2015, la produzione nazionale è in caduta libera. La statale del petrolio, PDVSA, ha riconosciuto all’OPEC che a febbraio si sono prodotti soltanto 1.586.000 barili giornalieri. Una diminuzione del 33% rispetto alla media del 2016.

La spiegazione, secondo il governo, si deve cercare nell’amministrazione corrotta che ha diretto PDVSA fino poco tempo fa. Ma i mesi sono passati e la caduta non si ferma.

La verità è che mancano gli investimenti e l’aggiornamento della pianta industriale petrolifera. Non si è fatto nulla negli ultimi anni. Alcuni sindacalisti allertano che soltanto le raffinerie di Amuay e Cardón lavorano e processano 290.000 barili al giorno. Ma la loro capacità di produzione sarebbe di 956.000.

Anche i lavoratori di PDVSA hanno contribuito al problema. Stando a Reuters, 25.000 avrebbero rinunciato tra gennaio 2017 e 2018, e la cifra va tolta ai 146.000 impiegati della statale. La profonda crisi economica che vive il paese sarebbe la causa.

PDVSA annaspa

Inoltre, PDVSA è prosciugata anche dai pagamenti del debito che deve affrontare. E dalle misure giudiziali prese da compagnie straniere su cui avevano inciso le espropriazioni fatte da Chávez. Ad esempio, le strutture di PDVSA nei caraibi olandesi sono praticamente nelle mani dell’americana Conoco Phillips.

Una parte della produzione rimane in piedi grazie ad altre industrie straniere associate al governo venezuelano. Ma c’è preoccupazione pure in queste, dopo la detenzione di due dirigenti di Chevron da parte di autorità governative venezuelane in circostanze non ancora chiarite.

Purtroppo, niente indica che la situazione venezuelana migliorerà. Bloomberg segnala che la produzione potrebbe scendere sotto il milione, soprattutto se il governo americano prende nuove misure punitive contro PDVSA.

Aumento del 3%

Con la crisi USA-IRAN il petrolio è aumentato del 3%. Il Brent ha raggiunto il prezzo più alto dal 2014: 77,20$ il barile, 2,15$ in un colpo solo. Il West Texas è arrivato a 70,96$, un incremento di 1,90$.

L’economista di Ostrum AM, Philippe Waechter, crede che i prezzi si manterranno e che l’Arabia Saudita potrebbe aumentare la produzione per raggiungere un equilibrio e frenare la salita, ma la decisione di Trump di rompere con l’Iran e la crisi venezuelana alleggiano sul prezzo.

La Cina potrebbe affrontare problemi

Se il petrolio continua a salire, la Cina potrebbe rimetterci perché è il più grande compratore di petrolio iraniano e il maggior consumatore di petrolio al mondo. E se la Cina ci rimette, rallenterebbe la sua economia, forse con conseguenze oltre frontiera.

Bisogna ricordare che l’Iran è il terzo produttore di grezzo al mondo seguito dagli USA, la Russia, l’Arabia Saudita e l’Iraq, con 3,81 milioni di barili al giorno.

L’Iran era tornato ad essere uno dei principali esportatori di oro nero dopo che le sanzioni erano state tolte al raggiungere l’accordo sul nucleare. Ma ora è tutto da rivedere.

Arabia Saudita e USA

E il petrolio arabo e quello americano traggono vantaggio dalla situazione attuale. L’Arabia potrebbe aumentare la quota di produzione e l’America sta producendo come non mai. La produzione di shale oil è salita visto l’incremento del prezzo del petrolio.

Il Venezuela, sommerso da una indicibile crisi socio-economica, invece di essere un ricco protagonista nella guerra dell’oro nero, rimane semplicemente un povero spettatore.

Giancarla Marchi