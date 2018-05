Caracas.- Durante il programma “Con el mazo dando” il secondo a bordo del governo Maduro ha suggerito di revocare il legittimo parlamento venezuelano.

Nel suo consueto stile provocatorio, Cabello ha detto:

“Immaginatevi che noi da domani, da giugno iniziassimo un processo per la revoca dei deputati della destra, immaginatevi che noi cominciassimo a raccogliere firme per chiedere il ‘revocatorio’ di quei deputati, cosa farebbero loro?”

Il membro della Costituente voluta da Maduro, sostiene che ha voglia di raccogliere le firme.

“Se noi abbiamo raccolto una media di 200.000 tesserati del Partito Socialista Unito del Venezuela (PSUV) in una giornata, che cosa ci impedirebbe raccogliere le firme per il revocatorio? Consideriamolo, è qualcosa di buono per un dibattito.”

Con questa provocazione, Cabello rinfaccia all’opposizione l’appello a non partecipare alle presidenziali e si beffa dell’AN affermando che nel caso di un revocatorio, allora si, l’opposizione chiamerebbe a votare.

“Li vedrete facendo appelli per recarsi a votare ma perché loro si salvino, dipende da noi. Oggi attaccano l’istituzione del voto, domani la difendono, dopodomani la attaccano nuovamente. Così è fatta la destra” ha sentenziato il vicepresidente del PSUV.