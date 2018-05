Caracas.- La rettrice principale del CNE, Socorro Hernández, rifiuta l’opinione dell’opposizione, soprattutto del gruppo astensionista, sulla frode elettorale.

“E un assurdo (…) perché se ciascuno osserva i risultati del suo seggio, li controlla sulla web, conserva la copia che emette la macchina per votare e poi li assegna ad un programma di calcolo che sommi tutti i risultati nei distinti seggi, saprà se quello che ottiene è o no il risultato.”

Dunque, la funzionaria osserva soltanto “i numeri” che non possono ingannare. Aggiunge che siccome è un processo automatizzato non c’è spazio per imbrogli. “Anzi, si fa di tutto perché non ci siano passaggi fatti a mano perché è una garanzia che non ci sia nessun tipo di frode” ha sostenuto.

Ruolo dei partiti nelle elezioni

La rettrice ha ricordato che il ruolo dei partiti durante il processo elettorale è quello di fungere come garanti del processo. I partiti politici dovrebbero sorvegliare i seggi perché tutto si svolga d’accordo le norme stabilite.

Quindi ai partiti spetta controllare che le elezioni si svolgano senza intoppi nell’andamento dei seggi e ai militari tocca la sicurezza dei votanti.

Le FANB garantiscono la pace

Perciò l sicurezza di chi si recherà al voto è garantita dalle Forze Armate Nazional Bolivarine, ha tenuto a ribadire il ministro per la Difesa Vladimir Padrino.

Padrino ha assicurato che il 20 maggio si celebreranno le presidenziali sotto il segno della pace malgrado gli appelli dell’opposizione per boicottare i comizi.

Padrino, l’alto vertice militare, le autorità del CNE e i rappresentanti dei candidati si sono riuniti per controllare il piano per la sicurezza.

Il ministro della Difesa ha informato che il “Piano Repubblica” è a disposizione dei votanti: “Le Forze Armate Nazionali Bolivariane sono contente ogni volta che ci sono elezioni perché si offre l’opportunità al venezuelano di esercitare il suo diritto in piena libertà, perché le FANB hanno una profonda vocazione democratica, istituzionale e di pace.”

“Solo il popolo, attraverso il voto può segnalare il cammino che vuole per superare le avversità, dirimere le differenze e raggiungere la prosperità.”

Padrino López dixit.