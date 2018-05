(ANSA) – ROMA, 11 MAG – E’ il n.1 da 64 settimane e vuole continuare ad esserlo a lungo. Dustin Johnson show al “The Players”, uno degli appuntamenti più affascinanti della stagione del PGA Tour di golf. In Florida dopo il primo giro il 33enne di Columbia (Carolina del Sud) è al comando della classifica insieme allo svedese Alex Noren e ai connazionali Patrick Cantlay, Matt Kuchar, Chesson Hadley, Webb Simpson. Grazie a un round super concluso in 66 (-6). Sei giocatori in vetta, non accadeva da tempo sul massimo circuito americano. Sul percorso del TPC Sawgrass, a Ponte Vedra Beach, dove si sfidano i migliori giocatori del mondo, lo spettacolo sul green non è assolutamente mancato. Con il sudcoreano Si Woo Kim, campione in carica, che tallona i leader al 7/o posto (-5) insieme ad altri 5 inseguitori. Non ha iniziato al meglio, Francesco Molinari. Il piemontese, unico azzurro in gara, al termine della prima manche è 86/o (+1).