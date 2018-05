(ANSAmed) – BEIRUT, 11 MAG – “Una palese violazione della sovranità” della Siria. Così il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Bahram Qasemi, ha condannato oggi gli attacchi israeliani di due notti fa in Siria. In questa che è la prima reazione di Teheran, non si fa tuttavia alcun cenno alle basi iraniane che gli israeliani hanno detto di avere colpito. Attacchi come quelli dell’altra notte confermano “la natura egemonica del regime sionista”, ha aggiunto Qasemi, citato dall’agenzia Irna.