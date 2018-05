(ANSA) – ISTANBUL, 11 MAG – Nuova maxi-operazione contro sospetti infiltrati nelle forze armate turche legati alla presunta rete golpista di Fethullah Gulen. La procura di Istanbul ha emesso stamani 300 mandati di cattura, 211 dei quali riguardano militari tuttora in servizio. Almeno 150 sono già stati arrestati in blitz condotti nella metropoli sul Bosforo. Le operazioni di polizia proseguono per cercare di arrestare gli altri ricercati. Nelle ultime 48 ore, sono stati spiccati quasi 500 mandati di cattura contro supposti ‘gulenisti’, per la maggior parte soldati.