(ANSA) – NUORO, 11 MAG – Ha denunciato di essere stata violentata qualche giorno fa a Cardedu in Ogliastra, dopo una serata passata in compagnia di altre persone in un bar del paese sulla costa orientale della Sardegna. La vittima, una ragazza inglese di 24 anni che si trovata a Cardedu per motivi di studio, subito dopo la violenza – come racconta L’Unione Sarda – ha avuto la forza di raccontare l’accaduto ai Carabinieri. Le indagini per ricostruire la vicenda vengono portate avanti dai militari della locale stazione e da quelli della Compagnia di Jerzu al comando del capitano Giuseppe Merola. Gli inquirenti, che hanno sentito a lungo la giovane e raccolto la descrizione degli aggressori, non forniscono dettagli sulla violenza subita dalla ragazza inglese che dopo lo choc per quanto successo è immediatamente ripartita per l’Inghilterra. (ANSA).