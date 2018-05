(ANSA) – ROMA, 11 MAG – Il Procuratore della federcalcio ha deferito alla Disciplinare il presidente del Cda e legale rappresentante del Bari Cosmo Antonio Giancaspro “per non aver consentito alla società Deloitte & Touche, incaricata dalla COVISOC, di svolgere l’attività di verifica ispettiva richiesta per il giorno 20 aprile 2018 e per non aver prodotto alla COVISOC e alla società dalla stessa incaricata, copia di estratti conto relativi a diversi conti correnti intestati alla società F.C. Bari 1908”. La società è stata deferita a titolo di responsabilità diretta.