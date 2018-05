(ANSA) – ROMA, 11 MAG – Domani apre alle 12 la nuova stazione San Giovanni della metro C, linea che in tal modo sarà collegata con la metro A. I treni da Pantano Montecompatri raggiungeranno direttamente la stazione San Giovanni collegandosi alla prima linea metropolitana di Roma. Oggi intanto la stazione San Giovanni della linea A è chiusa per i lavori di interscambio. Domani è prevista una inaugurazione ufficiale alla presenza, tra gli altri, della sindaca di Roma Virginia Raggi e dell’assessore alla Mobilità Linda Meleo. Sarà la prima archeo-stazione di Roma con allestimenti museali tematici. Gli scavi durati circa 3 anni a San Giovanni hanno consentito di esplorare una stratigrafia di oltre 20 metri in profondità. Il risultato è un tour lungo corridoi, scale mobili e banchine nuove di zecca, ma anche tra reperti archeologici esposti ovunque: gusci di molluschi della prima e media eta’ imperiale, grandi anfore del I-II secolo d.C., strumenti in osso lavorato e i piatti colorati dell’eta’ moderna e contemporanea.