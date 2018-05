(ANSA) – TORINO, 11 MAG – Il Capo di Stato Maggiore della Difesa, generale Claudio Graziano, è intervenuto oggi al Salone del Libro di Torino per presentare con lo storico Michele D’Andrea ‘Grande Guerra: un racconto in cento immagini’, volume edito dallo Stato Maggiore della Difesa. Tratti dagli archivi delle Forze armate, gli scatti sono accompagnati da saggi di storici, giornalisti e ufficiali. Cento foto per restituire, a cento anni di distanza, un racconto in cui figurano i principali attori, i fatti più importanti. A questi si intrecciano storie minori e una serie di aspetti collaterali al conflitto, come la propaganda, l’arte, la posta. “La Prima Guerra Mondiale, ed è addirittura riduttivo definirla così, è stata uno stravolgimento – osserva il generale Graziano – E ricordarne i caduti significa anche ricordare la grande trasformazione che è stata possibile. Gli eredi dei nemici che cento anni fa si combatterono con accanimento, siedono oggi negli stessi consessi internazionali”. (ANSA).