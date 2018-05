(ANSA) – CESANO MADERNO (MONZA), 11 MAG – La madre di uno studente di quinta dell’istituto Majorana di Cesano Maderno (Monza) ha aggredito, per lo meno verbalmente, un professore e il preside, perché il figlio non è stato ammesso agli esami di maturità. Il ragazzo non è stato ammesso per le troppe assenze. Ma, a quanto si apprende, la madre sarebbe convinta che il motivo è un’antipatia provata dal docente nei suoi confronti. La donna – per ora non denunciata – si sarebbe presentata in istituto due giorni fa, aggredendo il coordinatore scolastico dell’Istituto, il quale avrebbe cercato di calmarla spiegandole che la mancata ammissione agli esami è stata causata dalle diverse assenze dello studente, tutte annotate sul registro elettronico d’istituto. Sarebbe poi tornata insieme alla sorella il giorno dopo in istituto, per parlare nuovamente con professore e preside. Nemmeno in quell’occasione però, i toni sarebbero stati sereni, tanto che docente e dirigente scolastico hanno poi deciso di segnalare l’accaduto ai carabinieri.