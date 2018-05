Per contattare Rai Italia scrivete a: rai.italia@rai.it

COMMUNITY – L’ALTRA ITALIA (Quotidiano, Quinta stagione)

Condotto da Alessio Aversa e Gloria Aura Bortolini.

I progetti, le ambizioni, i successi, le storie di chi vive fuori dall’Italia e tiene vivo il legame con il Paese di origine. Ogni settimana in studio ospiti di eccellenza dello spettacolo, della cultura, dell’industria italiana nel mondo. E poi lo spazio di servizio dedicato agli italiani all’estero, per rispondere a quesiti su pensioni, tasse, sanità, burocrazia… e lo spazio dedicato alla lingua italiana in collaborazione con la Società Dante Alighieri.

• Lunedì 14 Maggio 2018

Ospiti: Valerio Fonseca, presidente di “Dove Vivo”, società che si occupa di prendere in affitto gli immobili dai proprietari, ristrutturarli per poi ricavare appartamenti da affittare; Vittorio Bocchi, il fondatore della MNM Print Edizioni, presenta il libro “Italiani agli Stati Uniti-Emigranti e coloni”, pubblicazione dedicata agli italiani negli Stati Uniti; Rosetta Berardi, vice presidente dell’Associazione Internazionale dei Mosaicisti Contemporanei, per spiegare le differenze tra mosaico tradizionale e mosaico contemporaneo; l’Onorevole Francesca La Marca, eletta nella ripartizione America del Nord e Centrale.

Storie dal mondo.

A Melbourne, in Australia, dove il siracusano Santo Buccheri produce caffè, in ossequio a una tradizione di famiglia.

In Argentina, per conoscere il lucano Rocco Curcio, che a Buenos Aires insegna la lingua italiana agli argentini.

• Martedì 15 Maggio 2018

Ospiti: il ristoratore Patrizio Barbini, in collegamento dalla Francia, racconta la sua storia di successo; il professor Fabrizio Vernieri, neurologo del Policlinico Universitario Campus Biomedico, parla del mal di testa, un disturbo molto diffuso; Giuseppe Platone, piemontese e pastore della Chiesa Valdese di Piazza Cavour, per conoscere meglio la Chiesa Evangelica Valdese, comunità che appartiene alla Chiesa protestante; lo scrittore Ignazio Gori, presenta il libro “Peccati di gola, insolito tributo a Ave Ninchi”, dedicato a una delle grandi attrici italiane del Novecento e l’attrice Arianna Ninchi, pronipote di Ave.

Storie dal mondo.

A San Juan, in Argentina, dove Giuseppe Bottino, di origini varesine, si dedica a una vera eccellenza italiana: il gelato.

A Boston, per conoscere Matteo Lai, creatore del software “Empatica” che monitora la salute delle persone nella vita quotidiana.

• Mercoledì 16 Maggio 2018

Ospiti: Mihaela Iordache, giornalista della Stampa Estera e corrispondente dell’Osservatorio Balcani, parla della situazione in Romania, “nuova rotta dell’emigrazione”; Roberto Nardi, archeologo che si occupa di conservazione e restauro di monumenti, siti archeologici e opere d’arte in Italia e all’estero e direttore del Centro di Conservazione Archeologica di Roma, racconta il progetto che vede impegnati degli esperti italiani su un sito di enorme valore storico e religioso; il cantante Tommaso Di Giulio, presenta il suo nuovo album “Lingue” e si esibisce live.

Storie dal mondo.

In Argentina, per incontrare Bruno Verdenelli che fa il giornalista a Mar del Plata.

In Romania, per conoscere Pino Candela, un siciliano che a Bucarest ha trovato una piena realizzazione lavorativa, portando la professionalità italiana in un settore delicato come quello dell’odontoiatria.

• Giovedì 17 Maggio 2018

Ospiti: Francesca De Sapio, attrice di cinema e di teatro, insegnante di recitazione e autrice del libro “Per ogni persona incontrata” in cui ha raccolto riflessioni e ricordi della sua vita molto intensa e un po’ fuori dall’ordinario; lo scrittore Camillo Scoyni, autore televisivo, presenta il suo nuovo romanzo giallo/noir “L’angolo acuto”; il Ministro Plenipotenziario Fabio Cassese del Ministero degli Affari Esteri, racconta l’iniziativa del Ministero per far conoscere il cinema italiano nel mondo; chiude la puntata la musica del trio Jazz di Paolo Di Sabatino insieme alla cantante Letizia Onorati.

Storie dal mondo.

A New York, per conoscere Mattia Casalegno, che di professione fa il digital artist.

A Bucarest, per visitare la scuola italiana “Aldo Moro”, diretta da Tina Savoy, che vive in Romania ormai da 9 anni.

• Venerdì 18 Maggio 2018

Ospiti: Carla Di Francesco, Segretario Generale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, nel giorno in cui si celebra la Giornata Internazionale dei Musei, racconta gli eventi previsti per la Festa dei Musei Italiani; la cantante e scrittrice Dori Ghezzi, compagna di una vita del grande cantautore Fabrizio De André, scomparso 19 anni fa ma rimasto nel cuore di tutti gli amanti della musica italiana, insieme alla scrittrice e sceneggiatrice Francesca Serafini e Giordano Meacci, anche lui scrittore e sceneggiatore.

Storie dal mondo.

In Russia, per conoscere Olga Strada, direttrice dell’Istituto Italiano di Cultura di Mosca e curatrice di una mostra dedicata al grande pittore italiano Ligabue.

Infocommunity: con Pier Felice degli Uberti, presidente dell’Istituto Araldico Genealogico Italiano, alla scoperta delle origini dei cognomi.

Tutti i giorni a Community trova spazio la lingua italiana grazie alla collaborazione con la Società Dante Alighieri. In studio con: Claudia Ballanti, Lucilla Pizzoli e Stefano Telve.

Si chiude la settimana con le news dal mondo per segnalare i maggior eventi italiani che accadono in giro per il mondo.

CINEMA ITALIA (Film)

LA CITTA’ IDEALE

(Drammatico 2013)

Cicli, rassegne tematiche, appuntamenti che segnano la memoria e le ricorrenze del cinema italiano, scelti per il pubblico di Rai Italia, dal giornalista e critico Alberto Farina.

Film di prima visione o grandi classici del cinema italiano, da vedere e rivedere, che permetteranno di ripercorrere la storia dell’Italia, riflettere sul presente, divertirsi, emozionarsi, scoprire grandi storie, bravissimi attori, grandi registi del cinema italiano.

Regia: Luigi Lo Cascio

Cast: Luigi Lo Cascio, Catrinel Marlon, Luigi Maria Burruano, Massimo Foschi, Alfonso Santagata , Aida Burruano, Roberto Herlitzka

Michele Grassadonia (Luigi Lo Cascio) è un fervente ecologista. Molto tempo fa ha lasciato Palermo per trasferirsi a Siena, che lui considera, tra tutte, la città ideale. Da quasi un anno sta portando avanti un esperimento nel suo appartamento: riuscire a vivere in piena autosufficienza, senza dover ricorrere all’acqua corrente o all’energia elettrica. In una notte di pioggia, Michele rimane coinvolto in una serie di accadimenti dai contorni confusi e misteriosi. Da questo momento in poi, la sua esperienza felice di integrazione gioiosa nella città ideale comincerà a vacillare.

ITALIAN BEAUTY (Magazine)

Quotidiano di Rai Italia dedicato alla bellezza italiana declinata in tutte le sue espressioni: un appuntamento quotidiano con Arte, Territorio e Made in Italy per conoscere e approfondire i grandi capolavori artistici, le meraviglie paesaggistiche, i marchi di eccellenza che fanno dell’Italia una delle mete più desiderate del mondo.

Un viaggio tra panorami, cibi, oggetti, storia e architettura unici e irripetibili, per scoprire e riscoprire percorsi e sapori del bel paese.

• Lunedì 14 Maggio 2018

Arte. Dalle parti di Piombino, nel sito di Populonia, per ammirare cosa rimane dell’industria del ferro etrusca.

Territorio. Prima tappa in una bellissima spiaggia della Sardegna per assistere a un evento culturale che intende valorizzare la letteratura e il territorio, il Premio Costa Smeralda. Poi in Trentino, in luoghi davvero incontaminati, come l’altopiano del monte Calisio, la valle di Cembra e la valle dei Mocheni.

Made in Italy. La Calabria è una regione con una tradizione vinicola millenaria e per la sua importanza gli antichi greci la chiamavano Enotria, ovvero la terra del vino.

• Martedì 15 Maggio 2018

Arte. Nel cuore della Tuscia, alla scoperta di suggestivi paesaggi che cominceranno ad essere meta di molti europei già in età romantica.

Territorio. La Liguria coniuga i suoi meravigliosi scenari ricchi di bellezze naturali alla bontà della sua cucina, espressione genuina della vita marinara e contadina.

Made in Italy. Si resta in Calabria tra i suoi vigneti assolati, una regione dove la storia vitivinicola ha un ruolo importante anche nella produzione odierna.

• Mercoledì 16 Maggio 2018

Arte. In Sardegna, nel misterioso villaggio nuragico di Barumini. Lì attorno, nel tardo periodo del Bronzo, sorgeva un insediamento abitato dalla popolazione circostante.

Territorio. A due passi da Roma c’è un circolo del golf con un grande campo, elegante e ben curato. Dolci colline, sterminati prati verdi, querce, un’oasi davvero inaspettata.

Il racconto itinerante dell’enologia italiana arriva in Lombardia, terra famosa per coltivare vitigni che producono Chardonnay, Pinot Nero e Grigio, un vero vanto del Made in Italy enologico italiano.

• Giovedì 17 Maggio 2018

Arte. Sulle tracce dei Fenici, sempre in Sardegna, nell’estremo sud ovest, nell’isolotto di Sant’Antioco, per visitare i resti dell’antica Sulki, città fenicia fondata nel 770 a.C.

Territorio. All’interno della città ligure di Imperia vibrano due anime: il promontorio roccioso di Porto Maurizio proteso verso il mare e Oneglia, estesa su una pianura alluvionale ad est del fiume Impero.

Made in Italy. Ancora in Lombardia, considerata territorio perfetto per la produzione di vino e soprattutto di spumanti.

• Venerdì 18 Maggio 2018

Arte. La cultura fenicia ha lasciato pochissime tracce scritte in Sardegna, una di queste è la stele ritrovata nella zona in cui sorgeva l’antica Nora e testimonia l’incontro tra fenici e nuragici.

Territorio. In Puglia, regione delle meraviglie, un immenso patrimonio storico, artistico e paesaggistico che si unisce ad una tradizione gastronomica fatta di eccezionali sapori e grande semplicità.

Made in Italy. In Liguria, regione prevalentemente montuosa e collinare, dove una delle produzioni note è quella del Rossese.

ITALIAN BEAUTY – SPECIALE (Magazine settimanale)

Il settimanale di arte e cultura di Rai Italia dedicato alla bellezza italiana declinata in tutte le sue espressioni, assume una veste ancora più internazionale.

Quaranta puntate speciali, in lingua italiana e sottotitolate in inglese, in onda ogni sabato.

Nel meraviglioso Giardino Torrigiani, una piccola gemma nascosta nel cuore di Firenze, con la guida speciale, il Marchese Raffaele Torrigiani di Santa Cristina per scoprire l’incanto.

All’inizio del ventesimo secolo è stata inaugurata sulla costa ionica, in Calabria, una nuova linea ferroviaria con lo scopo di collegare la regione con il resto del paese. Gli splendidi scorci che questo percorso offre, dal mare cristallino all’affascinante catena montuosa della Sila sono un vero incanto.

Nelle Langhe per incontrare il rinomato chef Ugo Alciati, che ha un legame molto particolare con la sua terra e racconta la sua filosofia in cucina.

CRISTIANITA’ (Programma religioso)

Ogni domenica, suor Myriam Castelli propone temi di interesse ecclesiale e gli appuntamenti del Papa in Vaticano. Cristianità è uno dei “notiziari vaticani” più attenti e più seguiti all’estero, arricchito dal contributo fondamentale di tanti ospiti in studio: Cardinali e alti Prelati, riconosciuti studiosi della grande diaspora italiana, insieme a una vasta gamma di esperti, artisti, professionisti, laici e missionari che vivono “on the road”. Un parterre di italiani che si confrontano con i contenuti della fede e i commenti culturali della modernità. Interviste, servizi e collegamenti in diretta via Skype con i telespettatori dei cinque continenti. In ogni puntata, voci, immagini, testimonianze di vita di tutte le generazioni con le immagini delle feste organizzate dagli italiani in tanti Paesi del mondo dove è presente un’italianità laboriosa, attaccata alla propria terra d’origine e soprattutto alla cultura cristiana.

Che cosa c’è di falso nelle notizie false? Come possiamo riconoscerle? Iin che senso la verità ci farà liberi? E’ giusto sostenere che la pace è la vera notizia? Sono queste alcune delle domande nel giorno in cui la Chiesa universale celebra la Giornata mondiale delle Comunicazioni sociali sul tema “La verità vi farà liberi”, fake news e giornalismo di pace.

Tra gli argomenti della puntata: la festa dell’Ascensione del Signore, il suo significato e il luogo della Terra Santa che ne conserva il ricordo; l’anniversario della prima apparizione della Madonna a Fatima ai tre pastorelli nella Cova di Iria e il ricordo del primo anniversario del viaggio di Papa Francesco a Fatima per la canonizzazione dei due santi bambini, Giacinta e Francesco, i veggenti ai quali la Vergine ha parlato; il ricordo della beatificazione di Luigi Caburlotto a tre anni dal grande evento di piazza S. Marco e la testimonianza delle Figlie di San Giuseppe da lui fondate e del Compositore Pietro Bonadio; la festa della mamma e il ruolo delle madri nella costruzione della civiltà dell’amore; la testimonianza di una cantante, Dajana, che ha dedicato alle madri alcuni brani significativi tra i quali “Amore sia” composto per la santa Giovanna Beretta Molla.

Dopo la S. Messa che si celebra nella Cattedrale di Nardò, in provincia di Lecce, il Regina Coeli del Papa, ai fedeli radunati in Piazza San Pietro.

La puntata è arricchita da testimonianze, servizi e interviste tra le quali quella al Padre Rettore della Comunità “Treze de maio” del Castello Belvedere in Brasile.

Ospiti: Padre Lisandro Alirio Rivas Duran, rettore del Pontificio Collegio Internazionale San Paolo; Suor Paola Balduit, superiora delle Figlie di San Giuseppe; Pietro Bonadio, Maestro e Compositore; Dajana D’Ippolito, cantante.

