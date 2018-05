(ANSA) – MILANO, 11 MAG – E’ iniziata oggi la fase degli accertamenti “non ripetibili”, ossia alla presenza anche dei consulenti di indagati e persone offese, su carrelli e ruote del treno 10452 che lo scorso 25 gennaio è deragliato nei pressi della stazione di Pioltello, nel Milanese, causando tre morti e cinquanta feriti. Da quanto si è saputo, però, le analisi ‘decisive’ sui carrelli del terzo vagone, il primo a uscire dai binari, e sul giunto con problemi di manutenzione collocato nel cosiddetto ‘punto zero’ dove si staccò un pezzo di rotaia, verranno fissate nei prossimi giorni e potrebbero essere effettuate non prima di giugno. Gli accertamenti tecnici, con misurazioni specifiche e complesse, sulle ruote dei due carrelli della prima carrozza e di un carrello della seconda sono iniziati in mattinata nelle officine Trenord di via Triboniano e proseguiranno, con analisi su carrelli anche di altri vagoni (escluso il terzo), almeno fino a lunedì.