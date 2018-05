(ANSA) – ROMA, 12 MAG – “Ci è mancato pochissimo, è stato difficile fare una stagione così con i tanti infortuni che abbiamo avuto. Ma siamo sempre rimasti lì, vicino alla Juventus”. Così il difensore del Napoli Kalidou Koulibaly a Sky Sport. “Sarri? Penso che dobbiamo continuare con lui, poi la scelta sarà del presidente e di Sarri. Ma spero di continuare con lui, è l’allenatore giusto per il Napoli- Ci sono mancate due o tre vittorie, in partite che abbiamo pareggiato pur giocando bene – continua parlando della stagione che sta per concludersi – Se avessimo messo un pò di cattiveria in più avremmo vinto lo scudetto. Ci dispiace che questo non è accaduto”. Sul futuro: “l’anno prossimo bisognerà fare ancora qualcosa in più per vincere lo scudetto. Arrivare a questi livelli è difficilissimo, con i punti che abbiamo fatto quest’anno in altre stagioni l’avremmo vinto già da qualche partita. Ma la Juve è arrivata ancora prima quest’anno. Vogliamo scrivere la storia di questa città, io sono il primo. Speriamo di riuscirci il prossimo”.