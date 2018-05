(ANSA) – TORINO, 12 MAG – Massimiliano Allegri si dice “assolutamente favorevole” alle seconde squadre. “E’ il punto di ripartenza per far crescere i giovani italiani”, sostiene l’allenatore della Juventus alla vigilia della trasferta contro la Roma. “Sono convinto che in Italia di giocatori giovani e bravi ce ne siano ancora, ma vanno fatti crescere e vanno fatti giocare. Quella delle seconde squadre – sottolinea – è una bellissima cosa. Andranno strutturate per far sì che la serie B e la Lega Pro rimangano i bei campionati che sono, ma sono una bellissima cosa”.