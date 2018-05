(ANSA) – CASERTA, 12 MAG – Un episodio in stile “Arancia meccanica” quello accaduto la scorsa notte nel Casertano, dove la Polizia di Stato ha arrestato due pregiudicati, Biagio Bianco, 44enne di Frattamaggiore (Napoli) e Ciro Martone, 21enne di Casapulla (Caserta), con l’accusa di aver picchiato brutalmente, anche con un chiave “stringitubo”, rapinato e sequestrato, rinchiudendolo nel bagagliaio dell’auto, un uomo di 49 anni, anch’egli noto alle forze dell’ordine. I due, già ripetutamente denunciati per violazione del “Divieto di ritorno” nel comune di Caserta e recentemente indagati per violenza sessuale e rapina, rispondono dei reati di sequestro di persona, rapina e lesioni aggravate. L’incubo della vittima è durato parecchie ore ed è finito solo quando alcuni passanti lo hanno sentito, a Marcianise, chiedere aiuto mentre era rinchiuso nel bagagliaio dell’auto di Bianco e Martone, risultata peraltro rubata a Portico di Caserta.