(ANSA) – TORINO, 12 MAG – “La stagione? Aspettiamo ancora una partita, poi ci divertiamo….”. Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, rimanda i bilanci di una settimana. “Per ora possiamo parlare solo di Coppa Italia, dobbiamo ancora vincere il campionato”, aggiunge. “I ragazzi hanno vinto con merito la Coppa Italia, dopo una partita equilibrata per 60′ – osserva -. Non abbiamo subito gol nelle cinque partite, una cosa capitata solo al Torino nel ’42-’43. Merito di come hanno affrontato la competizione negli ultimi quattro anni: hanno regalato una serata meravigliosa a loro stessi, alla società e ai tifosi. Ora dobbiamo chiudere il campionato per permettere a chi lo giocherà di preparare il Mondiale, una settimana di vacanza non sarebbe male”.