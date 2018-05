(ANSA) – ROVERETO (TRENTO), 12 MAG – Alpini e Schützen, gli eredi delle milizie storiche del Tirolo, stamattina hanno sfilato insieme, in segno di pace, per le vie di Rovereto, in Trentino, per l’adunata degli alpini. Un momento di unità che è stato suggellato dal posizionamento di due corone d’alloro al monumento all’Alpino in via Dante e agli Schützen in via Tartarotti. “Non sono mancati anche in passato momenti di fratellanza e occasione di solidarietà tra Alpini e Schützen – ha sottolineato il sindaco, Francesco Valduga – e questa adunata ci offre una nuova opportunità per essere qui riuniti e dimostrare che siamo capaci di andare oltre, che la guerra non è mai il modo per risolvere conflitti e che le differenze sono sempre opportunità”. (ANSA).