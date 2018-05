(ANSA) – CARNAGO (VARESE), 12 MAG – “Preferisco giocare l’Europa che stare a casa e giocare una partita a settimana, sicuramente”. Per Rino Gattuso l’ideale è la qualificazione diretta, ma piuttosto che restare fuori dall’Europa League è meglio il settimo posto che costringerebbe il Milan a giocare i preliminari a fine luglio. Tutto si deciderà nei due scontri diretti finali con Atalanta e Fiorentina. “E’ una via di mezzo, non serve né impresa né sarà facile” spiega alla vigilia della trasferta di Bergamo, in cui i rossoneri devono riscattarsi dopo la finale di coppa Italia persa. “C’è tanta delusione, ma da parte mia devo usare tanta lucidità, in queste due settimane ci giochiamo ancora tanto – ha detto l’allenatore rossonero -. In questi giorni si è lavorato sulla testa dei ragazzi. Pensare alla sconfitta adesso non porta nulla, anche se sono episodi che il lasciano segno, soprattutto a chi ha commesso qualche errore. Ma non bisogna dare colpe a nessuno. Il primo responsabile sono io”.