(ANSA) – GENOVA, 12 MAG – “Il mio futuro? L’unico presidente che mi chiama per parlare di questo è Ferrero, l’unica telefonata per andare a Napoli l’ho ricevuta per andare a ritirare un premio a fine maggio”. Lo ha detto il tecnico della Samp Marco Giampaolo parlando durante il rituale briefing alla vigilia del match di domani al Ferraris col Napoli. Giampaolo era stato indicato dai rumors di mercato come possibile successore di Maurizio Sarri sulla panchina dei partenopei in caso di addio dell’attuale tecnico.