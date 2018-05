(ANSA) – CROTONE, 12 MAG – Walter Zenga è deciso alla vigilia della gara che potrebbe sancire la salvezza del suo Crotone, ma anche infastidito per alcune notizie di stampa che lo collegano a favori da fare all’Inter per consentire ai nerazzurri di arrivare in Champions resistendo alla Lazio. “Io – dice – sono l’allenatore del Crotone, io penso solo al Crotone e non penso a nessun altro. Io devo vincere per la mia squadra, la mia città, il mio club, i miei tifosi. Non sopporto di essere paragonato ad altre cose. Anche perché l’Inter se vince due gare è in Champions: il destino è nelle loro mani non nelle mie. Io c’entro solo col Crotone. Io mi sento tanto parte di Crotone, sono fatto così. Ci metto tutto per fare in modo che ci sia una simbiosi con l’ambiente in cui si lavora perché così l’obiettivo si raggiunge sempre”.