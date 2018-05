(ANSA) – ROMA, 12 MAG – Sarà Usa contro Africa la finale inedita, sabato 26, della 12/a edizione della Clericus Cup, il mondiale vaticano promosso dal Csi, con il patrocinio dell’Ufficio sport della Cei, del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita e del Pontificio Consiglio della Cultura del Vaticano. I seminari del North American Martyrs e del Pontificio Collegio Urbano hanno vinto oggi le rispettive semifinali. Gli statunitensi hanno superato 4-2 i trasteverini del Sedes Sapientiae, grazie ad una doppietta di Floersch e alle reti di Klein e Poye. Il Sedes Sapientiae, sempre a rincorrere, aveva pareggiato per l’1-1 con un bel gol del ghanese Bebe Guo, e accorciato nella ripresa sul 3-2 con un incursione del messicano Carmona. Nell’altra semifinale, i Leoni d’Africa del Collegio Urbano campione in carica hanno battuto 3-0 la Gregoriana, con reti di Biata, Kayiwa e Ssekate. Mai i due seminari, Urbano e North American, si erano affrontati in finale. Sarà la prima volta che il derby del Gianicolo assegnerà la Coppa col Saturno.