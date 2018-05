(ANSA) – MERCOGLIANO (AVELLINO), 12 MAG – Il Centro diagnostico italiano segue, per il secondo anno, la carovana del Giro d’Italia di ciclismo, con il ‘Giro della salute’. Dall’8 al 27 maggio un camper del Cdi, adibito a poliambulatorio, offrirà la possibilità di eseguire gratuitamente il test salivare a risposta rapida per la diagnosi dell’epatite C (Hcv) e la misurazione su sangue capillare dell’emoglobina glicata per lo screening del diabete, e della coagulazione per la diagnosi dei disturbi dell’emostasi. Domani appuntamento a Pesco Sannita (Benevento), in via Delcogliano-via Masone, dalle 7,35 alle 11,25 (partenza).