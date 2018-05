(ANSA) – BARI, 13 MAG – Potrebbe trattarsi di una morte naturale quella della donna americana di 65 anni, deceduta in una casa vacanze del quartiere Carbonara, a Bari. A dare l’allarme è stato il marito della donna trovata per terra in camera da letto, un ambiente in ordine che non presenta segni di effrazione. Quanto alle presunte ecchimosi sul corpo, non è escluso che possano essere state prodotte dalla caduta. Ma sono in corso i rilievi del medico legale e della Sis dei carabinieri. Sul posto è giunto il pm di turno Marco D’Agostino.