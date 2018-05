(ANSA) – BUDAPEST, 13 MAG – Il partito conservatore nazionalista Jobbik, in un congresso straordinario, ha eletto il nuovo leader al posto di Gabor Vona, dimessosi dopo la sconfitta elettorale dell’8 aprile. Il nuovo presidente è Tamas Sneider, che da giovane era noto per le sue posizioni estremiste, ma adesso sostenitore di Vona nel cambiamento di linea del partito. Sneider promette di continuare la politica moderata centrista, iniziata da Vona. La sua elezione è stata ottenuta di misura su Laszlo Toroczkai, rappresentante dell’ala dura del partito, sindaco del comune Asotthalom, ideatore della barriera anti-migranti sul confine, realizzata poi dal governo di Viktor Orban. Jobbik è il secondo partito in Ungheria dopo il Fidesz di Orban. Alle ultime elezioni ha ottenuto il 18% e conta un gruppo parlamentare di 26 deputati.