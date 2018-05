(ANSA) – CITTA’ DEL VATICANO, 13 MAG – “Essendo oggi la giornata dedicata alle mamme in tanti Paesi, un applauso alle mamme!”. E’ l’invito di Papa Francesco rivolto ai fedeli in piazza San Pietro per il Regina Coeli. “Vorrei salutare tutte le mamme ringraziandole per la loro custodia delle famiglie. Ricordo anche le mamme che ci guardano dal cielo e continuano a custodirci con la preghiera. Preghiamo la nostra Mamma celeste – ha concluso – che oggi 13 maggio con il nome di Nostra Signora di Fatima ci aiuta a proseguire il cammino”.